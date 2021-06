La pelouse du SM Caen sera fin prête d'ici le 18 juillet

La pelouse du SM Caen pousse sous la surveillance et l'attention des équipes de Sparfel. Elle a droit à toutes les attentions et à une coupe fraîcheur une fois par jour.

"On suit énormément tout ce qui est arrosage parce que l'on peut avoir des maladies qui se déclenchent très rapidement en l'espace de 24h. C'est un suivi quotidien et permanent, explique Quentin Planchard, référent Stade d'Ornano pour Sparfel.

On la tond tous les jours en période estivale. Plus on va la tondre, plus elle va être belle et plus on va ce qu'on appelle "taller". Cela permet d'avoir une meilleure densité et un meilleur tapis pour jouer."

Depuis 2018, Le stade d'Ornano est équipé d'une pelouse hybride, un concept performant mélangeant gazon naturel et fibres synthétiques.

"Les fibres sont tissées comme une machine à coudre dans le sol à raison de quatre brins synthétiques tous les deux centimètres. Cela permet d'avoir une meilleure résistance à l'arrachement des terrains. Cela évite les plaques de gazon qu'on voyait il y'a quelques années s'arracher complètement. Cela permet d'avoir des terrains jouables toute l'année.

Quand il pleut beaucoup, il y a un drainage parfait parce que la goutte d'eau tombe sur le gazon et suit le brin synthétique pour aller jusqu'au drainage pour être évacué dans les eaux usées du complexe."

La saison dernière, la pelouse du Stade d'Ornano a glissé au dixième rang du classement des meilleures pelouses de Ligue 2. Il est vrai qu'elle n'a pas été aidée par la prise de mesures d'économie comme l'arrêt de la luminothérapie pour aider les zones moins ensoleillées.