La pelouse du stade Bonal n'est pas prête, le FCSM jouera son premier match à domicile à Dijon

Le FC Sochaux Montbéliard ne pourra pas accueillir l'équipe du Havre au stade Bonal le 31 juillet pour le premier match à domicile de la saison de ligue 2. En effet, l'installation de la pelouse hybride prend plus de temps que prévu. Le match se jouera à Dijon au stade Gaston Gérard.

Dans un communiqué paru ce vendredi, le FC Sochaux Montbéliard annonce que la première rencontre des sochaliens à domicile n'aura pas lieu au stade Bonal comme prévu. En effet, le match entre le FCSM et le Havre prévu le 31 juillet à 19h devra se jouer à Dijon au stade Gaston Gérard, à cause du retard pris sur le chantier de la nouvelle pelouse hybride du stade de Sochaux.

Une pelouse qui risquait d'être abimée

Le club jaune et bleu indique avoir rencontré la société ID Verde, qui conduit le chantier de cette pelouse présentée comme "le nec plus ultra de la pelouse", et avoir été alerté du "risque très important de détérioration du terrain en cas d'utilisation prématurée, en raison de l’évolution qu’a connue la pousse du gazon", liée à la météo capricieuse de ces dernières semaines.

Le choix de Dijon : un compromis entre les normes de Ligue 2 et la distance

En conséquence, le FC Sochaux Montbéliard, après en avoir discuté avec les services de la Ligue de Football professionnel, et au vu de la nécessité de choisir un stade "répondant aux normes de la Ligue 2", le FCSM a retenu l'option, la moins éloignée, du Stade Gaston Gérard de Dijon. Le club précise qu'il va contacter "très vite ses abonnés et ses partenaires afin de leur proposer les différentes options envisageables".

