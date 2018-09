Attaquée par un champignon, la pelouse du stade de la Méditerranée a repris de belles couleurs depuis quelques semaines mais pas suffisamment pour rentrer dans les normes de la LFP et de la LNR. La mairie de Béziers a donc décidé de changer totalement le gazon.

Béziers, France

Toute belle, toute neuve. Dans quelques semaines, la pelouse du stade de la Méditerranée ne sera plus du tout la même. La mairie de Béziers a décidé de la remplacer. Cette saison le gazon est utilisée à la fois par les footballeurs en Ligue 2 mais aussi par les rugbymen en Pro D2.

La pelouse n'est pas aux normes

Son état catastrophique à cause d'un champignon et de la chaleur estivale avait même entraîné le rapport de Béziers-Lens en Ligue 2, le 17 septembre dernier. Depuis de nombreuses semaines, les services de la mairie de Béziers ont réussi à améliorer la qualité de la pelouse mais pas suffisamment pour rentrer dans les normes de la Ligue de foot et la Ligue de rugby.