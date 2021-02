Une masterclass, un match grandiose et "de référence" : les superlatifs ne manquent pas au lendemain de la victoire du PSG face au FC Barcelone en 8eme de finale de Ligue des Champions. Au-delà des supporters parisiens, l'hommage est unanime.

La performance du PSG et de Mbappé unanimement saluées après la victoire contre le Barça

Vous avez vibré avec nous ce mardi soir, devant ce triplé magistral de Mbappé et Moise Kean qui enfonce le clou : le PSG s'est illustré dans un match de haut vol pour assommer le Barça 4 buts à 1 en 8e de finale aller de Ligue des Champions.

Jamais une équipe française n'avait gagné au Camp Nou en Ligue des champions avant le PSG. Les Parisiens l'ont fait avec la manière, réagissant immédiatement après le premier but de Lionel Messi côté catalan. Un exploit que vous avez vécu en direct sur France Bleu Paris avec notre journaliste Bruno Salomon qui s'est enflammé lors de ces quatre buts :

Même la presse espagnole s'incline ce mercredi face à la prestation parisienne. Pour Marca, le journal le plus vendu d'Espagne, "Mbappé est passé par le Camp Nou et l'a ravagé comme un ouragan, avec une exhibition historique, de celles qui restent gravées dans les mémoires pour toujours". Un "ouragan Mbappé" aussi aux yeux du journal As, qui a largement contribué à ce que le FC Barcelone soit "pulvérisé" selon les mots du quotidien sportif barcelonais, Sport.

Le roi Mbappé

Les hommages ne cessent de pleuvoir pour le kid de Bondy depuis le match. Dans cette ville de Seine-Saint-Denis où il a débuté, la "fierté" de son ancien club est immense : c'est "le premier Bondynois qui joue au Camp Nou et qui met trois buts au Camp Nou", s'enthousiasme Rayane Abdelli, l'un des coach de l'AS Bondy.

Antoine Griezmann, son coéquipier chez les Bleus mais adversaire mardi soir, n'a pu que reconnaître l'exploit de l'attaquant parisien : "je crois que _le Paris SG a une future très grande star_", a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.