La poisse continue pour l'US Orléans : à peine arrivé, l'attaquant Edouard Butin indisponible

L'US Orléans indique que l'attaquant Edouard Butin est indisponible pour quatre semaines. L'ex brestois s'est blessé à un orteil. Il vient tout juste de signer un contrat de six mois avec l'USO, et était censé aider le club orléanais dans l'opération "maintien en Ligue 2", dès vendredi au Mans.

Orléans, France

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas : l'US Orléans indique, dans un communiqué, que son joueur Edouard Butin est blessé, et "indisponible pour environ quatre semaines suite à une fissure à l'orteil". Coup dur pour le club orléanais qui vient de le faire signer, le 4 décembre, un contrat de six mois (plus un an en cas de maintien en Ligue 2).

L'attaquant formé à Sochaux, et qui évoluait à Brest la saison dernière, était censé aider l'USO à marquer des buts (enfin !) et retrouver le chemin de la victoire. Rappelons que les orléanais sont derniers de Ligue 2, après dix-sept journées de championnat.

Butin absent dans le match capital Le Mans / USO

Edouard Butin, 31 ans, sans club depuis le début de la saison, l'avait confié à France Bleu Orléans : il espérait être aligné avec l'USO dès vendredi 13 décembre, au Mans, dans une rencontre capitale en vue du maintien, face à une équipe sarthoise actuellement 19ème et avant-dernière.