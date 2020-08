La préfecture autorise la venue de 5000 personnes au Roazhon Park ce samedi

La rencontre face à Montpellier samedi devrait bien avoir lieu au Roazhon Park ce samedi, devant 5000 personnes. La préfecture d'Ille-et-Vilaine a donné son feu vert au club pour accueillir une partie de son public, jugeant le protocole sanitaire renforcé présenté par le club "satisfaisant".

Le club a décidé de mettre en place un système "premier arrivé, premier servi" pour ses abonnés. Ils devront utiliser leur "code carte" correspondant à leur carte d'abonné. Les supporters présents face à Montpellier ne pourront pas assister au deuxième match pour garantir un roulement entre les fans présents au Roazhon Park.

La rencontre va vraisemblablement pouvoir se tenir

Restait en suspens la tenue du match, alors que des tests positifs avaient été réalisés sur certains joueurs rennais dans la semaine. Les tests effectués ces derniers jours par le Stade Rennais et le MHSC n'ont pas révélé de nouveaux cas de Covid-19 dans les deux effectifs. A Rennes, quatre joueurs sont souffrants et ont été placés à l'isolement. Le protocole de la Ligue, qui prévoit un report du match si un club enregistre plus de 3 cas sur 8 jours, n'entre pas en vigueur pour cette rencontre, puisque le premier des quatre cas rennais a été dépisté jeudi dernier.