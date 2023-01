La préfecture de l'Hérault autorise seulement 500 supporters marseillais pour OM-Montpellier

Les marseillais ne seront pas en nombre au stade de la Mosson ce lundi 2 janvier pour le match de l'OM contre Montpellier en ligue 1. La préfecture de l'Hérault a fixé une limite à 500 supporters de Marseille pour le match qui se joue à 19h au stade la Mosson, à Montpellier.

Une mesure prise en raison du "risque avéré de troubles à l'ordre public" et pour "la sécurité des personnes et des biens lors de cette rencontre de football" assure la préfecture de l'Hérault. Les supporters autorisés à entrer dans le stade seront encadrés par les forces de l'ordre et arriveront en bus.