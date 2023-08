La première de Tidiam Gomis à 17 ans et 4 jours sous le maillot du SM Caen : "Je la voulais, elle est arrivée"

A la 78e minute de jeu face à Pau (2-0) , Tidiam Gomis s'est extrait du banc de touche caennais pour remplacer Alexandre Mendy et goûter à ses premières minutes de jeu sur la pelouse du stade d'Ornano. Une première devant 15.178 spectateurs qui intervient un an quasiment jour pour jour après la signature de son premier contrat pro et quatre jours après son 17e anniversaire.

ⓘ Publicité

"C'est dommage, j'aurais voulu rentrer à seize ans, raconte avec le sourire le jeune joueur, mais ce n'est pas grave, cela ne change rien. J'attendais cette première, je la voulais et elle est arrivée. Maintenant, ce n'est pas fini. je suis content d'être rentré mais il faut continuer le travail. Déjà à l'échauffement, j'ai essayé de me mettre dans les conditions du match. Quand le match a commencé j'étais concentré. Je n'ai plus pensé au monde, au Stade, aux spectateurs. Et j'ai essayé de faire du mieux possible."

Avant la rencontre, ses équipiers et le capitaine Romain Thomas lui avait prodigué quelques conseils. "C'est génial, je lui ai dit de profiter de l'instant et avec tout ce qu'il montre à l'entraînement c'est logique ce qui se passe pour lui. C'est un super gamin qui bosse bien et qui est pétrit de talent. Maintenant cela ne fait que commencer. J'espère pour lui que cela va durer longtemps. Les premiers pas, cela fait bizarre de jouer dans des stades où il y a du monde et du bruit. Cela change du quotidien et des matchs qu'il a pu vivre auparavant. Mais j'ai l'impression qu'il prend cela avec du recul. Il est mature."

Finaliste de la Coupe Gambardella, Tidiam Gomis est depuis plusieurs saisons considéré déjà comme la future pépite du SMC. Et le jeune homme a su apprendre à vivre avec ce statut particulier. "Depuis tout petit, je suis conditionné. Je dois faire mes matchs, à mettre des buts. Je suis habitué à la pression même si j'essaye de ne pas y penser et de donner le meilleur de moi-même."

Son coach Jean-Marc Furlan a salué son entrée tout en ajoutant en souriant en conférence d'après-match qu'il espérait que le club allait rapidement lui faire signer quelques années de plus. Cet été, le jeune homme avant même de jouer cette première a déjà attiré sur lui l'intérêt de clubs notamment étrangers. Le SM Caen aimerait justement bien sécuriser un garçon dont le contrat se termine en 2025. "C'est vrai, on discute d'une prolongation et... je ne peux pas en dire plus", clôt le jeune homme.