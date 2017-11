La première victoire en championnat pour le Tours FC !

Qu'elle fait du bien cette victoire ! Le Tours FC s'est imposé pour la première fois en championnat en battant Bourg-Péronnas au Stade de la Vallée du Cher (3-2). Les Tourangeaux ont été menés par deux fois au score. Au classement, le TFC est toujours dernier, mais pourrait bien lancer sa saison.

Avec ce but contre son camp du défenseur tourangeau Anthony Lippini à la 38ème seconde de jeu, on pouvait croire à une énième soirée compliquée pour le Tours Football Club. Et elle le fut. Mais à la fin, ce qu'on retiendra, c'est bien cette première victoire pour les Ciels et Noirs ! En treize journées de Ligue 2, les Tourangeaux n'avaient engrangé que deux petits points. Ce vendredi soir au Stade de la Vallée du Cher, ils en ont grappillé trois d'un coup. On y était plus habitué.

Menés par deux fois

Le Tours FC était donc mené 1-0 sur son terrain dès la première minute. Mais chose inhabituelle, les joueurs de Sébastien Gondouin ont ce vendredi démontré qu'ils avaient du mental. Une première fois en égalisant grâce à Jonathan Gradit à la 15ème minute, puis en égalisant à nouveau peu avant la mi-temps d'une belle frappe croisée de Daniel Mancini. À la 21ème, les Burgiens avaient de nouveau pris l'avantage grâce à N'Simba.

Le soulagement final

Mais au retour des vestiaires, les Tourangeaux ont accompli l'une de leurs plus belles périodes depuis le début de la saison (si l'on met de côté la première période en Coupe de la Ligue contre le FC Nantes). Offensifs et producteurs d'un jeu pour le moins alléchant, l'équipe de Sébastien Gondouin a poussé les visiteurs à reculer. Puis à céder. À la 67ème minute, Florian Miguel profitait d'un cafouillage dans la surface pour inscrire le but du 3-2. Ce sera celui de la victoire.

Alors le TFC, lancé pour de bon ? "Il faut rester calme. Je dis la même chose ce soir que ce que j'avais dit après la victoire contre Nantes.", conclura Sébastien Gondouin en conférence de presse d'après match. Ne pas prendre la grosse tête d'accord, mais après cette première victoire, rester calme, jamais !