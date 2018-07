Châteauroux, France

Les footballeurs amateurs ou professionnels attendent toujours ce moment là avec impatience à savoir jouer des matchs officiels. C'est le cas bien sur entre les Castelroussins et les Clermontois à l'occasion de la première journée du championnat de Ligue 2. D'ailleurs ces deux équipes se sont affrontées en match de préparation le 6 juillet dernier. Ce sont les Auvergnats qui avaient sèchement battu les Berrichons sur le score sans appel de 3 à 0.

Ce vendredi soir donc, c'est la journée inaugurale du championnat de ligue 2 entre deux équipes qui se ressemblent et des dirigeants qui s'apprécient depuis des années.

On joue le maintien c'est notre priorité " - Jean-Luc Vasseur

Pour Jean Luc Vasseur l'entraîneur de La Berrichonne Football : "Cela fait 39 ans que le club est en ligue 2, cette année on ne sait pas ce qui peut nous arriver raison pour laquelle la priorité des priorités c'est de nous maintenir. On a perdu beaucoup de joueur à l'inter saison on est en reconstruction On a intégré de nouveaux joueurs d'autres devraient arriver en fin de mercato ".

L'objectif est de bien débuter cette saison 2018-2019 comme la saison dernière où les joueurs de Jean-Luc Vasseur fraîchement promus s'étaient imposés 3 buts à 2 sur la pelouse de Brest après avoir été menés 2 à 0. Pour ce premier déplacement de la saison le milieu de terrain Castelroussin Opa Sanganté qui s'est blessé au genoux lors du match amical face à Clermont sera absent. Pour le reste les dernières recrues Condé (Fc Amkar Russie) Vanbaleghem (Lille) et Contreras (Deportivo Tachira (Vénézuela) sont qualifiés.