La prolifique attaquante Désiré Oparanozie signe au DFCO féminin

Encore une recrue pour l'équipe féminine du DFCO ! Le club dijonnais a annoncé mardi 30 juin 2020 la signature de l'attaquante nigériane Désiré Oparanozie, pour un contrat de deux ans. C'est une habituée de la D1, puisqu'elle évoluait en Bretagne, sous les couleurs de l'En Avant Guingamp depuis 2014, pour un beau total de 45 buts en 106 matchs de championnat. Auparavant, la joueuse de 26 ans a joué en Turquie au Lüleburgaz 39 Spor et à l’Atasehir Belediyespor, mais aussi en Russie, au WFC Rossiyanka et en Allemagne au VfL Wolfsbourg. Désiré Oparanozie est également régulièrement appelée avec la sélection du Nigéria (35 sélections, 22 buts), avec laquelle elle a notamment remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2016 et 2018.

"Le type de joueuse qui va aider le groupe à grandir"

"Chaque saison, elle a prouvé qu’elle était capable de marquer. C’est une habituée de la D1, le type de joueuse qui va aider le groupe à grandir, a indiqué l’entraîneur de l'équipe féminine Yannick Chandioux, sur le site du club. Elle possède un profil athlétique assez important, elle est puissante. C’est une joueuse qui sait quasiment tout faire et qui devrait être précieuse dans la conservation du ballon". De son côté, l'intéressée se dit "contente de débuter une nouvelle aventure après six années à Guingamp".