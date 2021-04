EN IMAGES ─ La Real Sociedad remporte la Coupe du Roi 2020 face au rival basque de l'Athletic Bilbao (1-0)

C'est la troisième de son histoire pour la Real Sociedad. Les footballeurs de Saint-Sébastien vainqueurs ce samedi de l'édition 2020 de la Coupe du Roi en battant l'Athletic Club de Bilbao (1-0). Une finale disputée loin de leurs supporters dans le silence du stade vide de la Cartuja, à Séville. D'autant que la pluie a rapidement fait son apparition. Une météo digne du Pays Basque, un déluge au dessus de la capitale de l'Andalousie, comme un clin d'œil.

En première mi-temps, le respect des deux équipes et la peur de se tromper a pris le dessus. La Real avait la possession, a fait le tour de la surface de réparation de Bilbao mais sans pour autant trouver la clé. À l'inverse, l'Athletic Club, plus vertical, plus direct, a apporté plus de danger, malgré de rares occasions. Notamment à la 32e minute, un tir formidable d'Iñigo Martínez qui a forcé Remiro, le portier txuri-urdin, à une belle parade.

Le match a tourné à l'heure de jeu. Lancé en profondeur, Portu est taclé dans la surface par Iñigo Martinez, le défenseur de Bilbao (ancien joueur de Saint-Sébastien, jusqu'à 2018). Faute, carte jaune pour le défenseur. Pénalty transformé par le capitaine de la Real, Mikel Oyarzabal, après de longues minutes de visionnage du VAR (62e).

Mikel Oyarzabal (à droite), en train de déposer le ballon avant le pénalty, aux côté d'Iker Muniain (centre) et l'arbitre Xavier Estrada Fernandez (gauche) © Maxppp - Julio Munoz

L'Athletic s'est alors réveillé, a tenté, mais n'a jamais réellement réussi à inquiéter les joueurs d'Imanol Alguacil. Le match s'est haché, par les fautes des deux côtés. Les Leones se sont retrouvés paralysés. Incapables de renverser la tendance et s'inclinent donc dans cette finale 2020 de la Coupe du Roi (1-0), après les six minutes de temps additionnel. Pour la Real Sociedad, c'est le premier titre que remporte le club depuis 1987.

Les joueurs de Marcelino auront une nouvelle chance d'aller chercher le titre en Coupe d'Espagne. En effet, Bilbao affrontera Barcelone en finale le 17 avril, pour l'édition 2021. En janvier dernier, ils avaient battu les Catalans pour s'adjuger la Supercoupe d'Espagne.