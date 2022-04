"La réalité m'a rattrapé quand je suis arrivé en DH", se souvient Tidiane Keita dans la Tribune 100% USO

Trois jours après la défaite concédée à domicile par l'US Orléans face à Châteauroux (1-2), Tidiane Keita était invité de la Tribune 100% USO en Facebook Live sur France Bleu Orléans. Une émission pour débriefer ce revers cruel intervenu dans les derniers instants de la rencontre. C'était aussi l'occasion de revenir sur la carrière et le parcours du milieu de terrain, arrivé dans le Loiret et 2019. Formé à Toulouse, où il est né, le joueur de 25 ans n'a pas été conservé au centre de formation et a été forcé de passer par le monde amateur, en division d'honneur (ancienne Régional 1, l'équivalent du sixième niveau), avant de gravir les échelons. (A partir de la 34ème minute dans le Facebook Live, disponible en bas de cet article)

"La tête dans les nuages" quand on intègre un centre de formation selon Tidiane Keita

Tidiane Keita dit "ne pas avoir été impacté", lorsqu'il a appris son éviction du TFC, qu'il avait intégré à l'âge de 11 ans. "Je pense que je n'avais pas réellement conscience des choses à ce moment-là. J'avais 17 ans, je pars de Toulouse et je me suis dit que j'allais aller à Bordeaux ou à Nantes, et puis la réalité m'a rattrapé", détaille-t-il. La réalité en question, c'est cette fameuse "DH" avec Albi, un niveau auquel n'était pas destiné le Toulousain lorsqu'il a débuté sa formation.

"Quand on intègre un centre de formation, on a un peu la tête dans les nuages. On est choyés, on a l'impression d'être un peu une star, si ça ne marche pas là on sera transféré ailleurs. Et c'est en retournant dans les classes amateures, notamment en DH, qu'on se rend compte de la chance qu'on a eu...", poursuit le milieu de terrain. Même s'il n'a "aucun regret", l'ancien du Téfécé a compris "qu'il y a des situations qu'on doit mieux gérer en tant que jeune joueur".

J'ai été en amateur, je peux très bien y retourner, donc il faut se battre pour rester au niveau professionnel - Tidiane Keita

Une expérience qui a amené aujourd'hui Tidiane Keita a prodiguer ses conseils aux plus jeunes de l'effectif orléanais. "Le fait de connaître un peu les moments de galère, ça m'a permis de comprendre la chance que j'avais, donc si je vois un jeune qui n'a pas trop envie, j'espère que je pourrais rentrer dans sa tête et lui expliquer qu'il a une chance énorme et qu'il doit se battre quoi qu'il arrive parce que ça peut être bien pire", explique celui qui est arrivé à Orléans à l'été 2019, après deux saisons à Albi puis trois en N2 à Colomiers, où il s'est fait remarquer lors de sa dernière année en marquant notamment sept buts.

Sa signature à l'USO, alors en Ligue 2, est alors vécue comme "une libération et une fierté par rapport aux efforts fournis". "_Quand je suis arrivé, j'avais avec des étoiles dans les yeux. Mon premier déplacement c'était à Nancy, dans un super stade, j'étais ébahi, mais la situation précédente fait que je ne peux pas me dire 'ça y est c'est fait'. J'ai été en amateur, je peux très bien y retourner, donc il faut se battre pour rester au niveau professionnel_", raconte, la tête sur les épaules, Tidiane Keita. Un discours qui peut rappeler celui de Mohamed Cissé, déjà dans la Tribune 100% USO, lorsque le jeune attaquant orléanais reconnaissait ne pas avoir "fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche bien" au RC Lens.