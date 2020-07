La relance éco : au centre de formation du Stade Brestois, les éducateurs aussi ont découvert le télétravail

Le 20 juillet dernier, le centre de formation du Stade Brestois, à Pen Helen, a repris vie. La préparation de la saisons 2020-2021 a débuté pour l'équipe U17 (moins de 17 ans, NDLR) engagée en national, comme pour les U19.

L'équipe U19, la toute dernière avant que les joueurs basculent vers la catégorie senior, va redécouvrir le niveau national cette saison. Un retour bienvenu, presque vital pour le Stade Brestois qui aspire à s'installer durablement en Ligue 1.

Des entraînements et des cours en visio

"On s'était quittés le 13 mars, se souvient l'ex-entraîneur de l'équipe, et directeur du centre de formation, Nicolas Mariller. Avec le confinement, on était dans le doute, ça a retardé le recrutement... Mais dès qu'on a eu confirmation de la bonne nouvelle, de la montée, on a pu commencer à préparer la saison."

Les joueurs ont suivi un programme d'entretien par visioconférence. "On n'a rien imposé. Pas de programme d'entretien obligatoire. Simplement des suggestions de notre part pour garder un état de forme (...) ils ont été admirables. Ils ont pris le relais des échanges, en se fixant des défis.."

100 % aux examens

Le club a aussi veillé à ce que les joueurs ne décrochent pas sur le plan scolaire. Jean-Noël Prime est spécialement chargé du suivi de la scolarité des joueurs du centre de formation du Stade Brestois. "Il avait la plus grosse mission : établir les liens avec les établissements scolaires. Les joueurs ont suivi les cours chez eux, en visio."

Comme les saisons précédentes, tous les jeunes joueurs du Stade Brestois ayant passé un examen l'ont obtenu.

Le Stade Brestois a terminé 29e du dernier classement des centres de formation établis par la Fédération française de football, comme en 2018-2019.