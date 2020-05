La relance éco : comment les clubs de football amateurs vont-ils redémarrer ?

On ne sait pas quand, mais on peut déjà se demander comment les clubs de football vont redémarrer après cette crise sanitaire du coronavirus. A l’arrêt, championnats terminés, loin de leurs licenciés, la ligue du grand est a réalisé un sondage auprès d’eux.

Après des semaines à l’arrêt sans espoir de reprendre le championnat et les coupes, comment se portent les clubs de football ? En Moselle, ils sont environ 370 pour 42.000 licenciés. La ligue du grand est de football a fait un sondage auprès des 1.500 clubs de la région (210.000 licenciés) et environ un tiers des associations ont répondu. Les résultats sont détaillés ici.

Des finances en péril ?

Ils sont une écrasante majorité, environ 80%, à être inquiets par le retrait des sponsors, publics et privés. Pour Stephane Heili, directeur développement à la Ligue, la 2e vague risque d'être économique mais il reste positif : "Tout le monde n’a pas souffert de la crise du coronavirus, je pense par exemple à la grande distribution qui est très impliquée auprès des associations sportives. Après la question se posera pour le bistrot, la boulangerie qui donnaient quelques centaines d’euros et qui là auront certainement d’autres priorités. Mais en même temps, le bistrot du village aura intérêt que le club de foot continue d’exister et inversement".

Un fonds national de solidarité abondé par la FFF, la LFP et les districts de foot apportera un coup de pouce financier au moment de la reprise, en fonction du nombre de licenciés.

Les dirigeants de club ont-ils le moral ?

Pour Stéphane Heili, de la Ligue du grand est de football, "la bonne surprise est qu’il n’y a pas de sinistrose majoritaire. Dans le monde sportif on est _habitué à s’adapter_, chaque saison en fonction des montées et des descentes, donc les dirigeants se font donc confiance".

Comment la vie des clubs va-t-elle changer avec les gestes barrières ?

"Nous allons les aider à revoir l’accueil, comme la désinfection des vestiaires quand les équipes s’y succèdent. Là, il y a une demande d’aide des clubs. Et puis, il faudra qu’on les aide à rassurer les parents. Certains ne veulent plus mettre leurs enfants dans des sports collectifs".

Retrouvez la chronique "la relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Lorraine.

