La relance éco : le centre de formation du FC Metz reprend dans la foulée des professionnels

Le centre de formation du FC Metz prépare deux rentrées, le 29 juin, quatre jours après les professionnels et le 15 juillet pour les plus jeunes. A cause du confinement, le déménagement du centre à Frescaty aura plus de six mois de retard.

L’entraîneur de l'équipe réserve du FC Metz, Grégory Proment, a prolongé son contrat de deux ans. Et il reprendra l'entrainement le 29 juin, quatre jours après les pros. Les équipes de jeunes de moins de 18 ans du centre de formation reprendront le 15 juillet. Au total, quelques 300 joueurs et joueuses doivent retrouver les terrains du FC Metz après l’épidémie de coronavirus.

Pendant le confinement, le centre de formation du FC Metz a pu garder le contact avec les jeunes, "ils avaient des exercices physiques à faire chez eux, du travail scolaire également mais on ne sait pas vraiment comment on va les retrouver. Ils n’auront pas la même condition physique et d’un point de vue psychologique, certains ont peut-être plus souffert du confinement que d’autres", décrit le président de l’association FC Metz, Pierre Gillet.

Le président de l'association FC Metz, Pierre Gillet. Copier

Le recrutement a-t-il pris du retard durant ce confinement ? "Heureusement, grâce au travail du directeur du recrutement Eric Atta et au directeur du centre de formation Olivier Perrin, nous avions bouclé avant les arrivées à 95%", répond Pierre Gillet.

Un déménagement à Frescaty repoussé

Le centre de formation doit déménager sur le plateau de Frescaty, rejoindre les nouvelles structures d’entrainement, mais les travaux ont pris du retard. Ce transfert aura plus de six mois de retard. "Cela ne change pas notre objectif, on sait où on veut aller. On n’ira pas à la rentrée comme cela était prévu mais on le fera progressivement" poursuit Pierre Gillet.

Un joueur issu du centre de formation en Bundesliga

Neuf joueurs quittent cette année la formation messine, mais l'un d'eux est un regret pour le directeur Olivier Perrin. Il s'agit de Killiann Sildillia, tout juste majeur, originaire de Metz, déjà appelé en équipe de France des moins de 18 ans, et parti pour jouer en Bundesliga, mais on ne sait pas encore dans quel club.

La déception du directeur du centre de formation, Olivier Perrin. Copier

Olivier Perrin dresse un constat inquiétant sur la convoitise des joueurs déjà très jeunes. Copier

Six joueurs prêtés au FC Seraing

Par ailleurs, le groupe professionnel du FC Metz prête six joueurs à son club satellite le FC Seraing qui évoluera la saison prochaine en D2 belge. Les joueurs concernés sont le gardien Guillaume Dietsch, les défenseurs Abou Lô et Yann Godart, le milieu de terrain Samy Lahssaini et les attaquants Georges Mikautadze et Amadou Dia.

