"La relance éco": la ligue de foot Nouvelle Aquitaine veut 1 million d'euros pour aider les petits clubs

Dans "la relance éco" aujourd'hui, on s’intéresse aux clubs de football du Limousin et de la grande région Nouvelle-Aquitaine. Les petits clubs ont été très impactés par la crise sanitaire. Cette année, ils n'ont pas pu profiter des événements de fin de saison, notamment les tournois, pour garnir leurs trésoreries. Quand aux clubs de R1, R2, R3, "ils craignent surtout une éventuelle baisse des partenariats à la rentrée" explique Saïd Ennjimi, le président de la Ligue de Football de Nouvelle-Aquitaine. En plus du dispositif national (payé par fédération, ligues et districts) qui prévoit un soutien de 10 euros par licenciés enregistrés au 20 avril dernier pour tous les clubs, il a décidé de contracter un Prêt Garanti par l'Etat d'un million d'euros.

Etre prêt à faire feu, à faire face, en cas de graves difficultés

"L'idée n'est pas d'irriguer de la même manière que le dispositif national mais plutôt d'être prêt à faire feu, à faire face, en cas de graves difficultés que pourraient rencontrer nos clubs à la rentrée. En espérant ne pas l'utiliser. Mais si cela est nécessaire, nous n'hésiterons pas" explique l'ancien arbitre originaire de Limoges. "On pourra prêter des euros à nos clubs plutôt structurés, qui ont l'habitude de régler leurs échéances en temps et en heure. On a du recul donc nous serons en capacité de leur faire confiance. Pour les clubs beaucoup plus modestes, ce sera plutôt de lors de de la subvention" explique le patron du football dans la grande région. "Mais comme c'est l'argent de tous les clubs, nous serons très attentifs et on aidera vraiment ceux qui sont en grande difficulté" précise t-il.

Se servir du PGE et de l'apprentissage pour préparer l'avenir

L'ancien arbitre professionnel Saïd Ennjimi aujourd'hui président de la Ligue de football Nouvelle-Aquitaine © Maxppp - MICHEL CLEMENTZ

Une somme qui à ses yeux pourrait aussi servir son "projet d'employabilité des clubs" via l'apprentissage. "Toute une génération de bénévoles va partir. Ils ne seront pas remplacer par les trentenaires et les quarantenaires. C'est un changement de génération. Ce n'est pas le même engagement ni la même philosophie. Il faut prévoir tout cela" anticipe Saïd Ennjimi qui aimerait s'appuyer sur des aides en hausse de l'Etat concernant le financement de l'apprentissage. "La subvention de l'Etat pour la 1ère année d'apprentissage va passer de 5 mille à 8 mille euros. Chaque club qui prendrait un apprenti, cela lui reviendrai à 100 ou 150 euros par mois pour la 1ère année. Nous, on souhaite soutenir la 2e année" détaille t-il. En précisant que pour obtenir cette aide, les clubs qui pourront se permettre d'embaucher en apprentissage devront aussi mettre "ce salarié" à disposition des clubs plus modestes.

Bon nombre de clubs sont assez inquiets

A plus court terme, le président de la Ligue de football de Nouvelle-Aquitaine se réjouit d'un nombre de demande de licences en hausse depuis le début du mois de juin par rapport à la même période l'année dernière. "C'est même étonnant" à ses yeux. Mais il reste très prudent. "Bon nombre de clubs sont assez inquiets. Tout cela va dépendre de la possibilité que le gouvernement va nous offrir de reprendre nos activités de manière assez normal" explique Saïd Ennjimi pour qui les mesures sanitaires, "que l'on comprend tous évidemment", sont une véritable contrainte, à l'image de l’interdiction de l'utilisation des vestiaires ou encore des matches amicaux. "Tout cela est loin d'être évident pour une activité comme le football" conclu t-il, en appelant à la solidarité et à la bienveillance vis à vis des clubs, de tous les partenaires et à tous les parents, "pour que les clubs puissent passer cette période difficile."