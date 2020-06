La relance éco : le Stade de Reims a su contenir les effets de la crise

Le Stade de Reims se compose de deux entités : l'association qui regroupe l'ensemble des équipes amateurs comme les jeunes, et la société qui elle gère les activités professionnelles. Deux structures qui ont chacune des salariés et dont le fonctionnement a été impacté par l'arrêt soudain des activités économiques et sportives à la mi-mars.

Et pour une structure professionnelle de football, la sanction a été immédiate : plus de recettes de match dont celles importantes que représentaient les matches face au Paris Saint-Germain et Marseille prévus en avril et en mai, plus de ventes en boutique et surtout, la principale ressource : les droits télé versés par Be In Sports et Canal Plus qui ont été gelés... Pour rappel, le club rémois avait touché un peu plus de 25 millions d'euros de droits TV la saison dernière soit environ la moitié du budget du club. Cette saison, Canal Plus et Be In Sports n'ont pas tout versé faute d'avoir pu retransmettre la fin du championnat, arrêté à la 28e journées, soit 10 journées non disputées. A l'arrivée, même si le club rémois reste discret, on peut estimer une fourchette de 5 à 6 millions d'euros de recettes non perçues sur un budget prévisionnel d'environ 50 millions d'euros (qui ne sera pas forcement le budget réalisé en fin d'exercice). Le club a donc mis tout son fonctionnement en sommeil. "Comme le dit souvent le Président, on est une entreprise classique, on est une société anonyme" souligne le directeur général du Stade de Reims, Mathieu Lacourt. "Donc nous avons réagit comme une entreprise dans un secteur d'activité il est vrai particulier. L'arrêt des compétitions, et je dis bien des compétitions car on voit toujours la partie visible de l'iceberg qu'est la Ligue 1 mais il y a tous les championnats des jeunes et le feminines, a fait que le club a fermé et que l'ensemble des salariés du club a été mis dans le dispositif de chômage partiel dont on a bénéficié à la fois sur la partie association et sur la partie Société Anonyme. Et il est resté quelques salariés en support comme les ressources qui dans cette période a eu un rôle important à jouer."

De nouveaux droits TV qui vont rapporter plus

Sans compter les joueurs professionnels, le Stade de Reims emploi 40 personnes dans le secteur administratif et autant d'éducateurs sportifs. Le club a pu bénéficier d'un prêt garanti par l'état souscrit par la Ligue de Football Professionnel. Le Stade de Reims a également pu amortir le choc grâce à une gestion saine et pérenne. Les personnels vont commencer à reprendre progressivement leur poste avec la reprise des activités sportives au cours de l'été, avec bien sûr le retour du championnat de Ligue 1 à la fin du mois d'août. Les joueurs professionnels ont enchainé la période de chômage partiel avec leurs congés, avant la reprise des entraînements prévue le 23 juin. Le club va maintenant pouvoir compter sur la période des transferts qui démarre, où les ventes de joueurs comme Axel Disasi, dont le départ pourrait rapporter 15 millions d'euros, Boulaye Dia et Hassane Kamara vont permettre aussi de relancer l'activité économique de la société. Avec également la nouvelle donne des Droits TV et le contrat avec les nouveaux diffuseurs qui va rapporter plus d'un milliard d'euros par saison aux clubs de football français, ce qui aura forcement des conséquences sur les ressources du Stade de Reims.