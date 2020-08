La relance éco : les nouveaux maillots et les masques de l'ASNL font déjà un carton !

Les nouveaux maillots domicile et extérieur de l'ASNL ont été dévoilés aux supporters fin juillet pour la saison 2020-2021. Cette année l'équipementier a changé pour le club de Ligue 2. Il est passé de Nike à Puma. Et le succès est au rendez-vous, surtout pour la tunique extérieure.

Dans la devanture de la boutique de l'ASNL, accrochés à l'intérieur, sur les mannequins, les nouveaux maillots sont partout. Présentés fin juillet aux supporters, ils font déjà un carton. La tenue domestique est "sobre et efficace. Avec les deux bandes rouges en plein centre. Le maillot est blanc", décrit d'emblée Alex à France Bleu Sud Lorraine. Il est responsable de la boutique de l'ASNL. Avant de poursuivre sur la description de la tenue extérieure, celle dont les supporters de l'ASNL en sont tombés amoureux.

La place Stanislas mise à l'honneur

Dans la boutique, Barthélémy, 14 ans scrute avec attention la nouvelle tunique. "Il y a la place Stanislas en forme d'hexagone, c'est original", souligne-t-il. L'adolescent est conquis tout comme son frère Éloi et leur père Benoît. "Cette couleur est super belle et oui je vais offrir ces maillots à mes enfants", sourit leur père.

Le responsable de la boutique, Alex, leur explique le concept. "En fait, c'est une vue de haut, le maillot est d'un bleu turquoise et vous avez la place Stanislas représentée et autour des directions qui représentent les rues. Nous en Lorraine on est assez chauvin et donc voir représenter la place Stan sur le maillot, c'est juste fantastique". Cette couleur bleu turquoise n'avait pas été remise au goût du jour depuis 1990. "En plus c'est fabriqué dans les Vosges, c'est quand même local. Et ce sont les maillots que portent les joueurs", renchérit Alex.

Les maillots coûtent 75 euros. Et la tenue extérieure se vend comme des petits pains. "Depuis qu'on les a reçu je pense qu'on en a déjà vendu 500,600, c'est vraiment le carton", souligne Alex. Autre carton, les masques qui eux sont obligatoires dans les stades.

Des masques à l’effigie de l'ASNL

Benoît et ses fils repartiront avec des maillots, mais pour aller au stade ils devront se munir de masques. Alors Alex, le responsable de la boutique n'hésite pas à leur proposer ce qu'il en stock. "Pour l'instant je n'ai que ces masques rouges, je ne les ai plus en blanc, ils ont été victimes de leur succès", sourit-il à Benoît.

"Depuis le début et vu que les masques sont obligatoires dans les stades où les rassemblement sont pour l'instant limités à 5.000 personnes, on a vendu des centaines et des centaines de masques. Il ne coûte que 5 euros et sont lavables 50 fois", ajoute Alex. Un accessoire que les supporters de l'ASNL ne manqueront pas d'avoir sur eux lors de leur retour à Marcel Picot pour la deuxième journée de Ligue 2 le 29 août prochain face à Guingamp.