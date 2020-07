La relance éco : un budget en hausse pour le FC Metz cette saison

Exercice souvent redouté par les clubs professionnels, le FC Metz a passé avec succès son examen devant la DNCG (direction nationale de contrôle et de gestion) le jeudi 2 juin dernier.

Le club à la Croix de Lorraine, qui débutera en août sa deuxième saison consécutive depuis son retour en Ligue 1, affichera un budget en hausse malgré les pertes d'exploitation (billetterie, merchandising...) et surtout, des derniers droits télé. Le président du club Bernard Serin a accepté de nous livrer les détails de ce budget.

Le FC Metz a-t-il récupéré l'intégralité de ses droits télé ?

Non, les droits télé n'ont pas été versés par les chaînes de télévision pour la partie qui n'a pas été disputé. Il y a eu un manque de 224 millions d'euros de versement (pour tous les clubs de la Ligue 1). Ce manque a gagner a été compensé par un PGE, un prêt garanti par l'État que la Ligue a sollicité et obtenu. Mais cela se traduit maintenant par une dette des clubs vis-à-vis de la Ligue qu'il faudra rembourser sur les quatre prochaines saisons par prélèvements sur les droits télé du contrat Mediapro.

Combien prévoyez vous de droits télé pour cette saison ?

Ce sera 34 millions d'euros après le remboursement du prêt.

Quel va donc être le budget du FC Metz cette saison ?

Nous aurons un budget qui, en terme de recettes, sera de l'ordre de 50 millions d'euros. Les charges seront supérieures, de l'ordre de 58 millions. Nous consacrons par exemple 7 à 8 millions d'euros chaque année à la formation, à la fois à Metz mais aussi à Dakar et à Seraing. Mais elles seront couvertes par des plus values de transferts et des droits de suite puisque nous percevons aussi de l'argent sur des transferts de joueurs qui étaient au FC Metz dans le passé, comme le transfert de Pjanic à Barcelone où nous allons toucher un peu plus d'un million d'euros.

L'une des grandes variables dans la construction de ce budget, c'est le départ ou non d'Habib Diallo ?

Oui, on l'a prévu, mais en étant raisonnables sur le montant inscrit dans notre budget. On est quand même plus ambitieux sur la négociation du transfert. C'est un joueur qui a explosé maintenant après 2 saisons prolifiques en terme de buts. Mais rien ne se passe pour l'instant parce que les clubs qui peuvent s’intéresser à Habib Diallo sont principalement anglais ou allemands et le mercato n'a pas encore commencé dans ces deux pays.

Les deux mois de retards dans le chantier de la tribune sud de Saint-Symphorien à cause du confinement vont-ils alourdir la facture ?

On va en fait différer les recettes. Depuis que le chantier a repris, tous les deux jours ont perd un jour compte tenu des distanciations, des mesures barrières etc. Donc nous allons perdre toute la première moitié de la prochaine saison en terme de recettes. C'est une lourde pénalité de 6 mois.

