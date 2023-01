La rencontre entre le FC Sochaux et le SM Caen reprogrammée au 20 janvier

Le match entre Sochaux et le SM Caen aura finalement lieu le 20 janvier prochain en lieu et place de ce samedi à 15h comme initialement prévu. Le club de football normand avait demandé avec l'accord de la Ligue et du diffuseur télé de déplacer la rencontre en raison des obsèques de l'épouse de leur entraîneur Stéphane Moulin, décédée ce mercredi.

Sochaux avait signifié via un communiqué ce jeudi que la date du match ne changerait pas et proposait une minute de silence en mémoire d'Armelle Moulin. Le club franc-comtois a dû justifier sa position ce même jour lors d'une conférence de presse en raison du tôlé général dans le monde du football. Il a expliqué qu'il avait refusé les dates proposées en raison des problèmes d'organisation de la rencontre mais qu'il restait ouvert à d'autres propositions. La Ligue de Football professionnelle a donc rapidement réagir et trouver une issue.

Cette nouvelle est accueillie avec satisfaction par le club de football normand même si l'on regrette de ne pas avoir pu faire l'économie d'une telle polémique dans ce moment douloureux.

Le SM Caen n'aurait de toute façon pas accepté de jouer la rencontre si elle s'était maintenue à la date et à l'horaire prévue. IL était hors de question de priver les proches de Stéphane Moulin nombreux dans le staff et l'équipe des obsèques. "Notre place n'est pas à Bonal samedi mais auprès de la famille de Stéphane (Moulin)", explique le directeur sportif caennais Yohan Eudeline.