La rencontre prévue ce jeudi entre Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, la mairie de Nîmes et les supporters des Crocos va débuter.

La rencontre entre Rani Assaf, président du Nîmes Olympique, la mairie et les supporters peut débuter

Sortie de crise, enfin ? On peut l'espérer. Comme prévu, Rani Assaf s'est bien présentée ce jeudi soir à la mairie de Nîmes. Le président du Nîmes Olympique participe à un tour de table avec le maire, Jean-Paul Fournier, et les représentants des supporters des Crocos : Gladiators, Nemausus et Club central des supporters. Plusieurs sujets de crispation sont à l'ordre du jour : manque de projet sportif ambitieux, tarif des places au stade des Costières, ou encore la question des fumigènes.

Enjeu également pour Rani Assaf : son projet de nouveau stade, dont le coût est estimé à 240 M€. Ce stade devrait voir le jour au mieux fin 2025.