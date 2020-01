La rentrée de 100% clubs ch'tis : ce mardi à 19h avec Jean-Guy Wallemme

A 19h ce mardi, pour sa première de l'année 2020, 100% clubs ch'tis prends les couleurs sang et or et parle du RC Lens avec l'une des légendes du club : Jean-Guy Wallemme. Appelez-nous au 03 20 55 89 89 pour intervenir dans l'émission !