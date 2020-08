La reprise du SM Caen devra être validée par le Conseil municipal de Caen le 14 septembre

Si le rachat des parts du capital du SM Caen par Oaktree et Pierre-Antoine Capton, il reste encore deux étapes pour officialiser la reprise : la première sera la tenue d'une Assemblée Générale du club et la seconde se déroulera ensuite au conseil municipal de Caen le 14 septembre.

La reprise du SM Caen par le groupe d'investisseur mené par le fonds américain Oaktree et Pierre-Antoine Capton (via 3e oeil) n'est pas loin d'être actée mais il reste encore quelques exercices administratifs et juridiques imposés.

Le dernier consistera en l'approbation du rachat du club normand par le conseil municipal de Caen. Le club et la ville sont liés par des conventions qui régissent leurs relations. L'un de ces documents prévoit donc que les élus caennais donnent leur avis par un vote en cas de changement de gouvernance et de propriétaire.

En pratique, c'est donc la ville de Caen qui aura le dernier mot sur cette reprise "mais il n'y aura pas de suspense" s'amuse-t'on du côté de la Mairie. Elle devrait donc approuver ce rachat lors d'un conseil municipal le 14 septembre prochain, après l'Assemblée général du SM Caen.