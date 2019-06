La reprise et une recrue pour les Chamois niortais

Niort, France

C'est la fin des vacances pour les Chamois niortais. C'était la reprise ce jeudi au stade René Gaillard. Avec des tests médicaux pour commencer. Le premier entraînement collectif est prévue ce vendredi à 10h30. Pascal Plancque, le coach, se dit dans un état d'esprit "reposé, frais, il y a toujours part d'impatience et d'excitation au moment de la reprise avec les nouveaux équipements, la pelouse d'entrainement en super état, les nouveaux ballons".

Un peu plus d'un mois de préparation avant le retour du championnat de Ligue 2 le 26 juillet prochain avec la réception de Troyes. Le premier match amical pour les Deux-Sévriens est prévu le dimanche 30 juin face à Laval (National), sur la pelouse de Soulgé-sur-Ouette, en Mayenne, à 18h.

Bryan Passi, première recrue

Côté mercato, les Chamois ont annoncé ce jeudi matin leur première recrue. Il s'agit de Bryan Passi, 21 ans, qui vient du club de Montpellier Herault. "Il a un profil de défenseur central ou éventuellement de milieu de terrain défensif. C'est quelqu'un qui a une grosse envie de réussir, qui est passé par un très bon centre de formation", précise Mickël Hanouna, le directeur sportif des Chamois niortais. Bryan Passi est le fils de Franck Passi, ancien entraîneur de l'OM.

Bryan Passi, 21 ans, évolue au poste de défenseur central mais peut également jouer milieu défensif - Photo Chamois niortais

Les Chamois niortais qui envisagent de recruter six à sept nouveaux joueurs pendant ce mercato. "Avec les départs de Ande Dona N'Doh, Adrian Dabasse et Zaccharia Grichotre notre priorité, c'est le secteur offensif. Après, on veut stabiliser un peu la défense, éventuellement un milieu de terrain, un 2e gardien", détaille Mickaël Hanouna.