Sm Caen : un groupe de 18 joueurs qui fait la part belle aux jeunes de la réserve

Un groupe de dix-huit joueurs du SM Caen s'est entraîné ce jeudi sous les regards attentifs du président Olivier Pickeu et du directeur sportif Yohan Eudeline.

S'il se confirme qu'il s'agit du groupe retenu pour affronter le Pau FC ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 2, il annonce un nouveau rajeunissement de l'effectif.

Fabrice Vandeputte qui a succédé à Pascal Dupraz évincé le 23 mars dernier a fait monter de nombreux jeunes qu'il a coaché cette saison en National 2 avec la réserve.

Il faut dire que le SM Caen est privé de trois joueurs suspendus (Nicholas Gioacchini, Alexis Beka Beka et Jonathan Rivierez) et comprend plusieurs blessés (Yacine Bammou, Yoël Armougom et retour de sélection pour Steeve Yago).

Fabrice Vandeputte a appelé six joueurs n'ayant pas joués la moindre minute en Ligue 2 cette saison (Andréas Hountondji, Ilyes Najim, Brahim Traoré, Corentin Cal, Aloys Fouda, Azzedine Toufiqui) ou très peu (seize minutes répartis sur trois matchs pour Loup Hervieu).

Au total, dix des dix-huit joueurs n'ont pas plus de vingt et un an et seuls trois trentenaires (Rémy Riou, Prince Oniangué et Yoann Court) ont été conservés.

Les expérimentés Anthony Gonçalves et Anthony Weber ont été cantonnés ce jeudi matin avec la réserve ainsi que Kelian Nsona. Les jeunes Tony Villeray, Kevin Mbala et Jason Ngouabi, aperçus pendant les séances de la semaine ont également joué avec le groupe Pro 2.