La réserve du Stade lavallois est repêchée en National 3

Laval, France

Le Stade lavallois est enfin fixé sur son sort. C'est bien en National 3 et non en Régional 1 qu'évoluera l'équipe B du club mayennais. Lors de la saison 2018/2019, les Tango n'étaient pas parvenus à se maintenir sportivement. Mais le Stade lavallois bénéficie de la relégation administrative du club de Saint-Nazaire pour être repêché en cinquième division. Cette saison, l'équipe réserve du Stade lavallois est entraînée par François Seguin qui a succédé à Bernard Mottais et Stéphane Moreau.