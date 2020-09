La réussite après l’échec pour le SCB

Les Bastiais se sont bien repris, 4 jours seulement après avoir encaissé leur première défaite, qui plus est à Furiani, face à Boulogne. Les bleus n’auront donc pas laissé traîner les choses, à l’image du match de ce lundi soir où ils menaient déjà à la mi-temps 2 à 0 grâce à Bocognano et Robic face à un prétendant à la montée, tout juste relégué de L2, Le Mans.

La belle victoire du Sporting ce lundi au Mans 3 buts à 1

« Il fallait absolument prendre des points et faire un match solide pour se rassurer » selon le coach, Mathieu Chabert © Radio France - France Bleu

« Il fallait absolument prendre des points et faire un match solide pour se rassurer » : c’est l’avis du coach, Mathieu Chabert : « On savait qu’on allait souffrir à des moments du match et ça nous arrivera à domicile aussi, il faut que les gens l’acceptent, on ne peut pas dominer de la tête et des épaules tous les adversaires. On n’a pas concédé d’énormes occasions, on a pris ce but mais paradoxalement après on a senti _beaucoup de sérénité de confiance dans le groupe_. On savait que plus le match avançait et plus on aurait d’opportunités, on a su la mettre au fond à la 90ème…C’est beaucoup de joie mais il faut vite se replonger, dès vendredi à Furiani on va recevoir un adversaire qui ne sera pas évident aussi. »

Cette nouvelle victoire permet au SCB de rester invaincu à l’extérieur et replace le club sur le podium avec 7 pts, à deux unités du leader Laval.