La Roche-sur-Yon : Sébastien Migné raconte son épopée au Qatar avec la sélection du Cameroun

Il est né à la Roche-sur-Yon en 1972, a commencé à jouer au ballon enfant, en Vendée. Il a ensuite été joueur professionnel chez lui à La Roche-sur-Yon entre 1989 et 1993 puis à Mougins avant d'aller fouler les pelouses anglaises de Hoxton, Boreham Wood et Leyton.

ⓘ Publicité

Il raccroche les crampons en 1998 et entame une carrière d'entraîneur qui le mène notamment à Strasbourg comme adjoint de Jean-Pierre Papin puis à Lens. Il multiplie ensuite les expériences au sein de sélections nationales comme le Congo, le Kenya, la Guinée équatoriale et le Cameroun depuis février dernier, où il devient l'adjoint du sélectionneur Rigobert Song.

"Un moment unique dans une carrière"

C'est avec cette casquette qu'il s'envole donc pour le Qatar. "Un moment unique puisque, depuis le début de ma carrière, mon rêve était de me qualifier pour une coupe du monde" confie-t-il à France Bleu Loire Océan.

Et malgré l’élimination dès la phase de poule, le Vendéen préfère retenir une fin "en apothéose avec une victoire de prestige contre la nation numéro 1 en coupe du monde : le Brésil".

"C’était un moment fort en terme d’émotion, se souvient-t-il, le stade dans lequel on a joué contre le Brésil, 86.000 personnes dedans. C’est le plus beau stade dans lequel il m’a été donné d’officier, ça restera un grand moment de ma carrière."

"Il faut croire en ses rêves"

Encore tout ému de son expérience, Sébastien Migné se livre : "Comme quoi, il faut croire en ses rêves. Je me souviens, quand j’ai passé mon premier diplôme d’entraîneur, on me demandait quelle ambition j’avais. Et je répondais que c’était de faire un jour une coupe du monde. Maintenant mon ambition, c’est d’en refaire une".

"Une fierté d'avoir représenté la Vendée lors de ce mondial"

Sebastien Migné parcourt le monde de par son métier mais n'oublie pas ses racines : "Je suis content d’avoir quelque part, un peu, représenté la Vendée, c’est une fierté", confie celui qui ne boude pas non plus son plaisir de revenir souffler au pays : "Il faut des sas de décompression, c’est bien de rentrer à la maison de profiter des siens après une telle émotion. En tout cas, je m’appuie sur mes racines pour ensuite pouvoir mener des aventures comme ça mais j’ai toujours besoin de revenir sur ce point d’ancrage qui est la Vendée".

"L'Angleterre est l'adveraire le plus coriace que la France a eu à affronter"

C'est désormais en simple passionné qu'il suit la compétition, et pour le France Angleterre de ce samedi soir, Sébastien Migné s'attend à un match serré. "Si les entraîneurs étaient bon pronostiqueurs, ça se saurait mais, si vous me demandez mon avis, je pense que l'Angleterre est l'adversaire le plus coriace que la France a eu à jouer. Ils ont une solide équipe. Ça se jouera sans doute avec les joueurs de classe mondiale comme Mbappé. Pour l’instant, il est au-dessus du lot. J’attends de le voir face à une équipe telle que l’Angleterre, mais bon ça se jouera à mon avis sur pas grand chose."

Le plus camerounais des Vendéens aura le cœur "bleu blanc rouge" ce samedi soir : "Bien sûr, je suis supporter français, j’espère qu’on passera, Il y a une belle énergie qui se dégage de cette équipe de France. Maintenant l’Angleterre été finaliste du dernier Euro, demi-finaliste du dernier mondial, y’a de la qualité aussi chez eux."