La saison de National 2 démarre pour Andrézieux-Bouthéon et le Puy-en-Velay

Avec son nouveau nom, l'ancienne division de CFA reprend ce samedi avec un déplacement pour Le Puy et un premier match à l'Envol Stadium pour l'ASF Andrézieux-Bouthéon.

C'est le retour au championnat ce samedi pour les équipes de National 2, encore appelé Championnat de France Amateur (CFA) la saison dernière. Le Puy-en-Velay se déplace à Épinal à 20 heures. Auteurs d'une très belle saison l'année dernière en terminant à la seconde place, les footballeurs Ponots doivent bien commencer la saison.

L'ASF Andrézieux-Bouthéon débutera à domicile. Les joueurs de Romain Revelli reçoivent Montceau-Bourgogne à l'Envol Stadium à 18 heures. Le changement d’entraîneur durant l'intersaison montre la volonté du club de jouer les premiers rôles cette année. Le président du club depuis 2015, Christophe Perreira, veut jouer le haut du tableau : "on entre dans une configuration sportive de professionnel avec un coach et un préparateur physique. C'est le premier étage de la fusée. Ce que j'attends, c'est que l'on vise les cinq premières places sur cette saison. On ne joue pas la montée puisqu'on est en renouvellement d'effectif. Donc là, on essaye de commencer à jouer le haut du tableau avec les équipes les plus fortes."

Christophe Pereira qui ne néglige pas non plus l'enjeu de l'Envol Stadium : "c'est vrai qu'on a ce stade depuis un an et demi, on commence à y prendre nos marques. Ce qui serait beau, ce serait qu'on arrive à remplir au moins la moitié du stade, ce serait magnifique. L'année dernière on avait un record face à la réserve de l'Olympique Lyonnais avec plus de 2000 personnes, donc on va essayer de faire mieux cette saison."