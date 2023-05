La saison du SM Caen à d'Ornano en quatre chiffres

Le Stade d'Ornano avant la rencontre entre le SM Caen et l'AS Saint Etienne

En obtenant le nul contre Saint Etienne (2-2) ce vendredi, le SM Caen a clos sa saison à domicile. S'il ne s'agit pas d'une saison record à d'Ornano, elle reste la meilleure et de loin depuis la relégation en Ligue 2.

A l'heure où le club de football normand lance ce mardi sa campagne de réabonnement, voici un petit résumé de la saison à d'Ornano en quatre chiffres.

Caen a obtenu 39 pts à d'Ornano

Seul Bordeaux fait mieux (40). Le SM Caen possède le 2e meilleur bilan comptable à la maison de Ligue 2 cette dsaison. Seul Le Havre peut le repousser au 3e rang mais à condition pour nos voisins de gagner le week-end prochain face à Dijon.

C'est le meilleur bilan à domicile de ces treize dernières saisons. Il faut en effet remonter à 2010 et l'avant-dernière montée des Caennais pour voir un bilan comptable supérieure à d'Ornano (42pts comme en 2007)

Deux équipes seulement se sont imposées à Caen

Quevilly Rouen Métropole (0-1) en octobre et Le Havre (1-2) en avril ont été les seules équipes capables de glaner trois pts à d'Ornano. Comme quoi les Rouge et Bleu n'ont perdu que les derbys devant leur public.

13.993 spectateurs de moyenne par match

C'est la 4e affluence de Ligue 2 derrière trois anciens pensionnaires de Ligue 1 (Bordeaux, Saint Etienne et Metz). Il permet au SM Caen d'afficher un taux de remplissage XXL de 68%. Un chiffre d'autant plus remarquable que le Stade Malherbe en finit avec sa 4e saison de suite en Ligue 2 et qu'une 5e saison l'attend.

Un gain de 4000 spectateurs par match

D'une année sur l'autre, Caen a gagné 4000 spectateurs en fréquentation moyenne. C'est dire si l'attente était forte avec deux matchs à guichet fermés dont celui de ce vendredi contre Saint Etienne alors qu'il n'y avait plus rien à jouer.