"La saison est terminée" : le TFC en route vers la Ligue 2

Le président de la Fédération Française de Football indique ce mardi soir que la saison "est terminée". Noël Le Graët a ainsi devancé la LFP qui doit réunir un conseil d'administration jeudi.

Toulouse et Amiens en Ligue 2 ?

Dans une interview accordée au Télégramme, le président de la FFF a annoncé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 du football français. Dans le quotidien breton, Le Graët précise que "la Ligue 1 et la Ligue 2 ne démarreraient pas, que le National ne démarrerait pas non plus ni la D1 féminine. Ces quatre compétitions sont définitivement arrêtées pour la saison 2019-2020."

Pau en Ligue 2 ?

"La ligue a une délégation de pouvoir de la fédération, qui est chargée d’appliquer les textes, ce qu’elle fait. Elle l’a fait pour les amateurs qui reprendront en septembre, elle le fera pour les pros", rappelle le président de la FFF.

Sur la fixation des classements définitifs, Le Graët affirme vouloir se conformer aux "règlements". A savoir deux montées et deux descentes. Ce qui enverrait Toulouse et Amiens en Ligue 2. Lorient et Lens monteraient en Ligue 1. Pau, leader de National avant l'interruption, serait promu en L2.

Si la Ligue va devoir se pencher sur les classements définitifs, tous les cas de figure ou presque envoient les Violets en Ligue 2. A moins d'un miracle ? Toulouse était bon dernier de Ligue 1 avec quatorze points de retard sur le barragiste.