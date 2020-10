La sanction de la DNCG contre les Chamois niortais confirmée en appel

L'appel des Chamois niortais rejeté. C'est ce qu'annonce Guy Cotret, le président du club des Deux-Sèvres, encore dans l'attente du document officiel motivant cette décision. Les Chamois niortais contestaient ce jeudi devant la commission d'appel de la FFF la sanction prononcée par la DNCG, le gendarme financier du football franças en septembre 2020. A savoir 250.000 euros d'amende et une exclusion de la coupe de France pour la saison 2021/2022 pour ne pas avoir respecté la procédure de contrôle lors du changement d'actionnaires.

Recours auprès du CNOSF

Un recours est encore possible auprès du CNOSF, le comité national olympique et sportif français explique Guy Cotret. "On ira jusqu'au bout", dit-il.