La section féminine de l’ASSE privée de montée en D1 pour 0,04 point

La décision prise cette semaine par la Fédération française de football de mettre un terme à toutes les compétitions de ligue, de districts, de nationale 2 et 3 et de D2 féminine fait hurler le président de la section féminine de Saint-Étienne. "La décision est particulièrement inéquitable, car notre équipe est privée d’accession pour 0,04 point alors qu’elle est invaincue, qu’elle a fait la course en tête du début à la fin et quelle a même battu 4-1 Le Havre, le club qui monte."

Il explique subir une situation d’autant plus injuste que le dernier match à Yzeure a été reporté pour des raisons extrêmement contestables. Aucune règle d’équité sportive n’est donc respectée. "Nous allons donc saisir le CNOSF d’une demande de conciliation préalable à une éventuelle saisine du tribunal administratif."

Jean-Marc Barsotti poursuit en expliquant que cette décision inique met à mal le projet de développement du foot féminin à Saint-Étienne, avec 800 000 euros de budget pour cette saison, et tout cela pour seulement pour 0,04 point.

Tout en admettant avoir conscience que la FFF a été confrontée à un problème inédit. "Nous ne voulons pas polémiquer dans le contexte de crise sanitaire auquel nous sommes confrontés. Néanmoins, nous ne pouvons pas accepter une décision ressentie par tous comme une sanction. Nous nous sommes beaucoup investis ces derniers mois pour contribuer à la promotion du football féminin. L’ASSE a sa place en D1", explique Jean-Marc Barsotti.