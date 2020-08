La section féminine du Montpellier Hérault entre "dans une nouvelle ère"

Quatrième la saison passée, à l'issue d'un exercice amputé des six dernières journées, le MHSC n'a pas fini tout à fait dans les clous, avec une élimination à domicile par Bordeaux en quart de finale de Coupe de France. Décevant, mais pas dramatique, dans la mesure où la section féminine est en pleine mutation depuis le départ de Jean-Louis Saez et l'arrivée de Frédéric Mendy à la tête de l'équipe jusqu'en juin 2023.

Depuis un an, l'ancien défenseur professionnel prend ses marques, imprime sa patte et dessine un nouvel effectif, tout en cherchant à rester ambitieux et compétitif. Cet été, après plusieurs mouvements déjà opérés au moment de sa prise de fonction, Montpellier s'est de nouveau séparé de plusieurs éléments : Valérie Gauvin, deuxième meilleure buteuse du club derrière Lena Petermann, mais aussi Sakina Karchaoui, l'une des plus utilisées. Comme Sandie Toletti, qui a filé en Espagne, les deux internationales ont choisi d'aller voir ailleurs. A Everton pour la première, à Lyon pour la seconde.

Pour compenser leur départ, le MHSC est allé piocher dans les effectifs de Chelsea (Adelina Engman, attaquante), d'Hoffenheim (Leonie Pankratz, défenseur), du Bayern Munich (Dominika Škorvánková, milieu de terrain) et du FC Twente (Ashleigh Weerden, attaquante). De quoi permettre, sur le papier, de continuer à jouer les premiers rôles. Objectif, au minimum : retrouver une place sur le podium, en championnat.

Dominika Skorvankova arrive en provenance du Bayern Munich © AFP - Christof STACHE

Fredéric Mendy avec Bertrand Queneutte

BQ : Le MHSC a perdu plusieurs joueuses majeures. Est-ce la fin d'un cycle ?

FM : Sakina, on s'attendait à son départ, même si elle a beaucoup hésité. Sandie voulait aller voir ailleurs, aller en Espagne. Valérie a eu une opportunité et a émis le souhait de partir. Maintenant, on a des recrues qui ont été biens réfléchies, bien pensées. On a travaillé un moment. Cela s'est fait naturellement. Quand on fait ce métier, on sait qu'on est amené à perdre des joueuses. C'est toujours un crève coeur, mais on tourne la page. On travaille sur celles qui sont là. On peut parler de nouvelle ère, même si certaines anciennes sont encore là. Il y a des joueuses qui arrivent, des jeunes qui émergent.

BQ : Etes vous satisfait du recrutement ?

Ce sont des joueuses qu'on voulait, sur lesquelles le président nous a suivi. Škorvánková vient quand même du Bayern Munich, Engman arrive de Chelsea, Pankratz a été capitaine à Hoffenheim, et Weerden est internationale avec les Pays-Bas. Après, concernant les jeunes, on a quand même attiré Maelys Mpome (internationale U17, défenseur), qui était la meilleure de sa génération. Tous les clubs la voulaient. Elle a préféré venir chez nous qu'aller à Paris ou Lyon. Cela donne une idée de la dimension de notre club. On voit qu'il est toujours très attractif.

BQ : Pour vous, et malgré la crise, Montpellier reste compétitif ?

FM : Ah oui ! Compétitif et déterminé. Le président et les dirigeants ont tout fait pour ça. Ils font tout pour faire avancer le football féminin et notamment à Montpellier.

BQ : L'objectif reste le podium ?

FM : On fera tout pour. On a bâti une équipe compétitive. Le football reste le football, rien n'est écrit, mais on fera tout pour faire mieux que la saison dernière, qui a d'ailleurs été tronquée. Quand on voit les matchs qu'on a fait contre Bordeaux ou Paris, on se dit qu'avec un peu moins d'immaturité, on aurait pu espérer mieux.

BQ : Etes vous inquiet par rapport à la saison qui se profile, en raison de la crise sanitaire ?

FM : Moi ce que j'aimerais, c'est savoir où on va ! Que ce soit plus clair, qu'on nous explique par rapport aux cas de coronavirus. Savoir si on joue ou si on ne joue pas. A partir de deux cas de Covid-19, est-ce qu'on joue ? A partie de trois, est-ce qu'on annule ? Ce qui m'inquiète, c'est de ne pas savoir où l'on va.

Debut de la saison de D1 : le samedi 5 septembre 2020, à Fleury (14h30)