La section féminine du Tours FC finaliste d'un concours de la Fédération Française de Football

Un jury doit désigner ce lundi, parmi neuf clubs ayant un projet sportif et éducatif sur le développement du football féminin, celui qui remportera une dotation de 10.000 euros sur trois ans. Le concours est organisé par la Fédération Française de Football et le groupe Intermarché.

Les féminines évoluent en R1, le plus haut niveau régional

La section féminine du Tours FC est l'une des neuf finalistes du concours "Sensationnelles" mis en place par la Fédération Française de Football et son partenaire le groupe Intermarché. A quelques jours du début de l'Euro féminin de foot en Angleterre (6 juillet), un jury se réunit ce lundi pour désigner, parmi ces neuf clubs, le meilleur projet sportif et éducatif pour le développement des sections féminines de football. Le club vainqueur devrait être connu dans la soirée et recevra une dotation de 10.000 euros sur trois ans.

300 clubs ont déposé leur candidature, 9 dossiers retenus

Le Tours FC, qui compte 120 licenciées pour sept équipes, fait face à la concurrence du Thonon Évian Grand Genève FC, de Bandrélé (Mayotte), Saint-Memmie, Villeneuve-d'Ascq, Saint-Malo, Mitry-Mory, de Montauban et du Jacou Clapiers FA. C'est la première fois que ce concours est organisé. Il demandait aux trois cents clubs candidats de répondre à trois engagements : "aider les jeunes filles à s'épanouir et s'émanciper, créer de l'engagement dans les régions et enfin soutenir les clubs au développement de la pratique féminine du football." Une dotation en matériel est prévue pour chacun des neufs finalistes.