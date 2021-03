Il y a désormais 29 cas positifs au covid-19 au Clermont Foot

Dix jours après avoir maté Guingamp (0-5), les Auvergnats sont aux prises avec un adversaire bien plus coriace : le coronavirus. Au lendemain de la rencontre disputée en Bretagne (mardi 2 mars), Clermont avait déploré 18 cas positifs. Mardi 9 mars, on en était à 27 cas positifs. Ce vendredi 12 mars, ce sont 29 personnes qui ont contracté la maladie, "dont 15 joueurs, 6 membres du staff sportif, 6 membres du staff administratif et 2 membres de la direction", précise le communiqué du club. Parmi les joueurs touchés, on sait qu'il y a le milieu de terrain Johan Gastien, qui avait révélé sa positivité sur Twitter.

Si au club, aucun cas ne suscite l'inquiétude, les raisons de ce cluster qui ne cesse de s'agrandir restent toujours assez mystérieuses. Tous les yeux sont tournés vers ce match absurde contre un Chambly décimé, mi-février, mais il date d'un bon mois maintenant.

Compte tenu du temps d'incubation et de la situation sanitaire très tendue dans le Nord, est-ce au moment de la venue de Valenciennes (4-0) que les Clermontois auraient contracté le virus ? Cela date-t-il d'avant, ou d'après ? Ou est-ce une vraie malchance pour le club auvergnat, fauché dans son élan vers la Ligue 1 ? D'autant que les deux derniers adversaires des Clermontois, Guingamp et Valenciennes, n'ont déclaré aucun cas de Covid-19 dans leur effectif et s'apprêtent donc à jouer la 29e journée, demain samedi 13 mars.

Enfin, a-t-on affaire au variant anglais, réputé bien plus contagieux, ce qui expliquerait cette flambée épidémique, d'autant que malgré l'extrême prudence du Clermont Foot depuis dix jours et le début de ce cluster, 11 nouveaux cas ont été déclarés ? Aucun élément n'a filtré, le club choisissant de restreindre sa communication.

Le club se veut rassurant

En attendant, tous les joueurs et membres du staff et de l'administratif clermontois positifs sont à l'isolement pour dix jours. Le reste du groupe professionnel s'entraîne normalement, à huis-clos, mais dans le cadre de séances aménagées.

Les Clermontois doivent se déplacer à Nancy, le week-end prochain. Selon le communiqué du club, "la reprise des entraînements collectifs pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine, en fonction des tests médicaux. Une partie du groupe professionnel, testée négative, a repris le chemin de l’entrainement depuis le mardi 9 mars. Après avoir respecté la période d’isolement et conformément aux protocoles établis par la Commission Covid de la FFF, les autres membres du groupe professionnel reprendront l’entrainement ce samedi 13 mars, par groupes et à huis-clos. En fonction des tests médicaux, la reprise des entrainements collectifs pourra être envisagée courant semaine prochaine avant le déplacement à Nancy pour le compte de la 30ème journée de Ligue 2 BKT." Dès lors, on peut espérer que la majorité des joueurs testés positifs (et notamment ceux testés positifs il y a dix jours) fassent vite leur retour à l'entraînement, pour mieux préparer le match contre Nancy.

Face à un ennemi sur lequel ils n'ont aucune maîtrise technique ou tactique, les Clermontois jouent la prudence, donc.