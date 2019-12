La SSEP Hombourg-Haut réalise un exploit incroyable en battant l'AJ Auxerre (2-1)

Sarreguemines, France

L'ovu stade de la Blies de Sarreguemines ce samedi, personne ne voyait les 6 divisions d'écart qui séparaient la SSEP Hombourg-Haut de l'AJ Auxerre. Les Mosellans, petit poucet de ce 8ème tour de Coupe de France, ont réussi une performance historique en battant les professionnels bourguignons 2-1 et en obtenant un ticket pour les 32èmes de finale de la compétition. Un véritable exploit que vous pouvez revivre sur notre site Internet.

Hassan M'Barki, l'un des héros de Hombourg-Haut. © Radio France - Arthur Blanc

Et si le résultat paraît encore plus impressionnant, c'est parce qu'il n'est absolument pas volé. Certes, l'AJ Auxerre aura mis le pied sur le ballon pendant toute la partie, mais les joueurs de Jean-Marc Furlan n'auront quasiment jamais su se montrer dangereux dans la surface de Mehdi Dekhakheni. C'est même très rapidement, dès la 7ème minute, qu'Hassan M'Barki, le serial buteur, l'ancien de Sarreguemines, trompe Zacharie Boucher, bien heureux d'avoir vu sa tentative détournée par Samuel Souprayen. Le Hombourgeois aime affronter les Ligue 2, c'est le 8ème but de sa carrière face à une équipe de ce niveau, lui qui a déjà connu de belles épopées en Coupe de France avec le Sarreguemines FC.

Thierry Steimetz, le coach de la SSEP. © Radio France - Arthur Blanc

L'ouverture du score surprendra tout le monde, mais l'avantage sera conservé de bien belle manière. Les locaux misant sur un bloc très bas mais très solide qui perturbe complètement les offensives des professionnels. L'exploit est à portée de main, mais peu après le retour des vestiaires, Hombourg-Haut craque. Sur un temps un peu plus fort de l'AJA, Mickaël Le Bihan se retrouve seul avec le ballon dans la surface et remet les compteurs à 0. Ce sont tous les supporters des Spartiates qui commencent à se dire que l'histoire était trop belle et que malheureusement, la logique risque d'être respectée.

C'était sans compter sur le cœur mis à l'ouvrage par les Hombourgeois qui, à un quart d'heure du terme, vont repasser devant au score. C'est le défenseur Khalid Benichou, un autre ancien du SFC, qui dévie parfaitement un coup franc de la tête et qui prend le costume de sauveur de tout un club. L'AJ Auxerre ne se montrera plus jamais dangereux, comme à son habitude sur cette partie, et c'est bel et bien le petit qui a mangé le grand.

Les deux buteurs de la partie : Hassan M'Barki (à gauche) et Khalid Benichou. © Radio France - Arthur Blanc

Un exploit majuscule qui laisse les Bourguignons à terre. Au coup de sifflet final, le stade de la Blies entier se met à hurler, le président du club Azad Sanak en tête, après le véritable exploit réalisé ce samedi. "Je suis content pour mes joueurs. L'aventure continue et est-ce que ça a déjà été fait une R3 qui bat une Ligue 2", se rejouit Thierry Steimetz, le coach. "On avait rien à perdre, c'est magnifique", lâche Khalid Benichou.

Dans les couloirs de l'enceinte sarregueminoise, on se met à imaginer les plus beaux des scénarios. Au prochain tour, en 32ème de finale, les clubs de Ligue 1 vont enfin entrer en scène. Le rêve de toute une carrière d'Hassan M'Barki qui aimerait bien par exemple croiser Neymar et le Paris-Saint-Germain. "On va bien l'accueillir, je le promets !" Les Mosellans seront fixés ce lundi à 20h45 : le tirage au sort sera organisé au Roazhon Park de Rennes, le vainqueur de la dernière édition.