La star d'Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang débarque lors d'un match amateur au Mans et fait le buzz

L'attaquant star du club anglais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a été aperçu ce mercredi 2 juin au Mans. Le footballeur a remis ses crampons et participé à un match amateur. Une scène filmée par les spectateurs présents, ébahis, et qui fait depuis le buzz sur les réseaux sociaux.

C'est une scène qui en ferait rêver et rire plus d'un-e : un footballeur professionnel international qui tente de marquer face à des amateurs. Ce mercredi 2 juin au Mans (Sarthe), des spectateurs manceaux ont pu apercevoir l'attaquant star du club anglais d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, sur un terrain de football de la commune. La star a profité d'un tournoi des quartiers pour remettre ses crampons. Il s'est même offert quelques buts. Il a marqué un beau but filmé et la vidéo, repérée par nos confrères du Maine Libre, fait depuis mercredi le buzz sur les réseaux sociaux.

Pierre-Emerick Aubameyang, originaire de Laval, est revenu cette semaine dans les Pays de la Loire et a profité de son passage dans la Région pour participé à ce match, devant des spectateurs surpris. Ces footballeurs amateurs ne s'attendaient absolument pas à affronter la star des Gunners. Ils étaient venus pour un simple tournoi des quartiers avant de réaliser que le footballeur au maillot d'Aubameyang n'était autre que l'international lui-même.

Le footballeur, élu joueur africain de l'année en 2015, a accepté de faire quelques vidéos avec des spectateurs.

