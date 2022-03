La star du FC Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a pu apprécier l'ambiance du futsal à Espace Mayenne

Les spectateurs rassemblés à Espace Mayenne à Laval ce samedi après-midi s'attendaient sûrement à profiter du spectacle mais peut-être pas à voir une star du football européen. Peu avant 16 heures, le speaker de l'Étoile Lavalloise annonce l'entrée de Pierre-Emerick Aubameyang. La star du FC Barcelone est le parrain du club lavallois. Le gymnase du quartier Ferrié dans lequel les joueurs de futsal s'entraînent porte son nom. Dans une tenue noire et jaune d'un couturier de luxe, Aubameyang a donné le coup d'envoi.

Le natif de Laval a profité de la trêve internationale pour revenir en Mayenne et assister à ce match de futsal. Et il a découvert la salle d'Espace Mayenne "oui, j'ai profité effectivement de la trêve pour venir voir le match. C'était vraiment sympa de sentir cette ambiance. Je pense que les joueurs de Laval n'ont pas démérité et ils ont fait un bon match. Cette salle, c'est une bonne chose pour Laval et c'est important que le public soutienne cette équipe. J'essaierai de revenir à un match d'ici quelques temps". Les joueurs de l'Étoile Lavalloise se sont inclinés à domicile 2-0 face à Lille-Mouvaux pour le compte de la 14e journée de D1.

En février dernier, Pierre-Emerick Aubameyang a été transféré d'Arsenal au FC Barcelone. L'ex joueur de Saint-Etienne a déjà inscrit sept buts en sept matches de Liga : "ça se passe très très bien, je suis très content de ce qui m'arrive" a confié PEA au micro de France Bleu Mayenne.