La star du foot Pierre-Emerick Aubameyang à l'US Changé avant peut-être de signer à l'OM

US Changé Football - DR

Pierre-Emerick Aubameyang fait trembler les filets depuis des années en Europe. Il va probablement faire trembler le mercato estival de la Ligue 1. Selon nos confrères de l'Equipe, l'avant-centre de Chelsea pourrait signer un contrat de 3 ans en faveur de l'Olympique de Marseille.

ⓘ Publicité

Avant peut-être de rejoindre la folie provençale, l'international gabonais, né à Laval, a passé une semaine en Mayenne pour s'entraîner et pour revoir une partie de sa famille et des amis. Le club de l'US Changé indique, sur les réseaux sociaux, l'avoir accueilli au stade Dalibard, "nous te remercions pour ton passage, ta disponibilité et te souhaitons une belle saison".