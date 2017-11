La très belle opération pour l'OM vainqueur à Metz !

L'Olympique de Marseille s'impose en patron à Metz (3-0). En toute logique, les hommes de Rudi Garcia prennent 3 points sur le terrain de la lanterne rouge, et sont... 2e de Ligue 1 !

L'OM frappe fort, ce mercredi, avec sa victoire .. claire, nette et sans bavure... 3-0 à Metz. Les hommes de Rudi Garcia avaient beaucoup à perdre en se déplaçant sur le terrain de la lanterne rouge. Non seulement ils répondent présents, mais en plus ils y ajoutent la manière.

L'OM grimpe à la 2e place !

A la 19e minute, c'est d'abord Florian Thauvin qui réalise sa "spéciale" : une frappe enroulée du pied gauche, à l'intérieur de la surface de réparation, dans le petit filet opposé ; Kawashima est battu (1-0). L'attaquant international inscrit là son 7e but de la saison en Ligue 1.

7 - @FlorianThauvin est impliqué dans 7 des 10 derniers buts de Marseille en Ligue 1 (5 buts, 2 passes décisives). Cador. — OptaJean (@OptaJean) November 29, 2017

Un peu plus d'un quart d'heure plus tard, c'est cette fois le brésilien Luiz Gustavo qui double la mise, d'une frappe à bout portant.

Gustavo 8 millions le coup du siècle je le répète — Yannou JR (@yannoujr10) November 29, 2017

#FCMOM en marquant son 4e but ce soir en L1 face à Metz @Lgustavo_19 égale son meilleur total en saison (wolfsburg saison 2013-14 et Bayern 2012-13). Le Brésilien devrait battre aisément son record sous le maillot de. @OM_Officiel#TeamOM@Ligue1Conforamapic.twitter.com/DFEhK1nCw1 — Karim Attab (@karimattab1) November 29, 2017

OM 1 - 0 Guimgamp

Un match aussi froid que le score... 1°C

Une chose qui nous a réchauffer le cœur c'est le nouveau chant à la gloire d'un joueur qui le mérite, de Marseille a Janeiro c'est Luiz Gustavo !

Un chant peut-être a remodeler, le futur en décidera. pic.twitter.com/Gb8oLz3N8N — South Winners 1987 (@Winners1987) November 27, 2017

Enfin, en seconde période c'est Lucas Ocampos qui triple la mise. L'argentin signe là son 5e but de la saison en Ligue 1.

L'OM rejoue dimanche dimanche à Montpellier (21h) pour la 16e journée de Ligue 1.