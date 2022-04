La Tribune 100% USO : Jimmy Halby-Touré a "eu peur de ne pas pouvoir aller plus haut" qu'en National 2

Jimmy Halby-Touré était dans la Tribune 100% USO ce lundi. L'occasion de revenir sur la carrière de la révélation orléanaise de la saison. Arrivé cet été dans le Loiret après quatre ans en Nationale 2 à Romorantin, le défenseur a eu peur d'y stagner à cause du Covid et l'arrêt des championnats.

L'US Orléans s'est inclinée à Sète (0-1) ce vendredi lors de la 31ème journée de National. Un match auquel Jimmy Halby-Touré, qui soigne une pubalgie depuis plus d'un mois n'a pas participé (le défenseur n'a plus joué depuis le match nul à Bastia-Borgo). Invité de la Tribune 100% USO en Facebook Live sur France Bleu Orléans, le latéral droit a quand même livré son analyse sur la prestation de ses coéquipiers (à partir de 4'22 dans le replay). S'il reconnaît que "Sète a montré un peu plus de choses qu'Orléans", le natif d'Epinay-sur-Seine n'oublie pas de mentionner l'arbitrage contestable durant cette rencontre : "la défaite est amère à cause de ces erreurs là". Mais au delà du "debrief" du match dans l'Hérault, il a été question de la carrière de joueur de 25 ans.

Auteur d'une très bonne saison (22 matchs, trois buts, une passe décisive en National), Jimmy Halby-Touré est avec Esteban Lepaul et Liamine Mokdad l'une des révélations de l'US Orléans en championnat. Il découvre pourtant ce niveau, après quatre ans passés à l'échelon inférieur, en National 2, à Romorantin (Loir et Cher). Un niveau qu'il souhaitait atteindre, mais qui a tardé à venir, notamment à cause de l'épidémie d Covid-19 et de ses conséquences sur le sport amateur (à partir de 28'52) . "En mars 2020, j'ai 23 ans, ça commence à faire un peu tard, la saison est arrêtée on ne sait pas quand ça va reprendre, je me suis dit que ça allait être compliqué. Je faisais de bonnes saisons au poste de latéral, mais avec les différents arrêts on ne savait pas où on allait, et oui, j'ai eu un peu peur", confie-t-il.

Quatre ans au centre de formation d'Angers

Mais "heureusement, il y a eu l'USO après", sourit le défenseur, qui dit avoir ressenti de "la fierté" lorsqu'il a signé en faveur du club loirétain. "J'étais super content, parce que je n'avais qu'un objectif : grimper les échelons. Quand j'ai l'appel, je suis super content et l'envie d'y être. Et très heureux maintenant", complète celui qui est passé pendant quatre ans par le centre de formation du SCO d'Angers. S'il n'a pas signé pro lors de son passage en Anjou (de ses 16 à 20 ans), où il évoluait en N3 avec la réserve, Jimmy Halby-Touré, dit avoir compris "avec le recul", qu'il "n'avait pas le niveau pour passer professionnel". D'où son départ pour Romorantin, en National 2 ( à partir de 26'04).

Dans cette Tribune 100% USO, (la dernière de la saison avec un joueur orléanais, avant de recevoir l'entraîneur Xavier Collin le 2 mai puis le président Philippe Boutron le 9 mai), l'arrière droit a aussi raconté son changement de poste (à partir de 23'15). Formé attaquant, il a finalement reculé en défense lors d'un match face à la réserve de Saint-Etienne, avec Romorantin et n'a (presque) plus quitté cette position.

L'émission, avec Joël Germain, consultant foot de France Bleu Orléans et Patrick Paumier, chef du service des sports de la République du Centre, est à revoir ci-dessous.