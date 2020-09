"La Tribune" c'est aussi le vendredi sur France Bleu Picardie

Nouveauté de la saison, en plus de leur rendez-vous habituel du lundi soir, les polémistes de l'émission La Tribune viendront également débattre le vendredi à la veille des matchs de l'Amiens SC de 18 à 19h sur France Bleu Picardie.

Les polémistes de La Tribune autour de Mathieu Dubrulle chaque lundi et vendredi (18h) sur France Bleu Picardie

En plus de l'émission historique du lundi soir (18h), La Tribune de France Bleu Picardie ouvre désormais ses portes également le vendredi à la veille des matchs de l'Amiens SC en Ligue 2. Autour de Mathieu Dubrulle, les polémistes de La Tribune débattront ce vendredi 11 septembre de 18 à 19h des enjeux du match ASC / Paris FC et du mercato en cours, sans oublier la présentation des matchs régionaux du week-end, le concours de pronostics, le quiz, des cadeaux et vos places à gagner.

La Tribune c'est donc chaque lundi et chaque vendredi de 18 à 19h sur France Bleu Picardie.