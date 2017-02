La vague verte va déferler ce soir sur Manchester

Le peuple vert à Manchester mais aussi ici à Saint-Étienne va vibrer ce soir pour son équipe

Il y a les supporters qui seront ce soir à Old Trafford et puis les autres qui resteront à Saint-Étienne et qui suivront le match sur France Bleu ou à la télévision.

Hier soir au siège des "associés supporters" , ils étaient trois : Isabelle / Alain et Gilbert a refaire le match avant le match. Discussion passionnée autour des chances de Saint-Etienne face à Manchester et au fond la ferveur des supporters n'empêche pas d avoir des avis objectifs sur le match

Et il y a les autres. Ceux qui vivrons le match à Old Trafford ce soir, au total pres de 3000 supporters verts dans ce déplacement officiel. Mais c'est compter sans ceux qui ont rejoint l'angleterre par leur propres moyens et qui vont converger toute la journée vers le stade

France Bleu sera en direct toute la journée pour le déplacement des supporters