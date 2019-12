"La VAR ne sert que pour certaines équipes, pas pour Nîmes !" (Pablo Martinez)

Le gros sujet de la rencontre au delà du 10e match sans victoire en Ligue 1 pour Nîmes est l'arbitrage et encore une fois il est en défaveur des Crocos. Défaite 0-4 à domicile contre Lyon, la plus lourde de la saison au Costières. Nîmes continue de s'enfoncer.

Nîmes, France

La VAR, toujours dans le même sens, contre le Nîmes Olympique.

Pablo Martinez s'est arrêté, comme toujours, à la fin du match au micro de France Bleu Gard Lozère et a évidemment parlé de Monsieur Thual : "C'est le seul à avoir jouer ce soir (vendredi soir) parce qu'il sort 2 cartons rouges et un penalty contre nous en première période. C'est impossible de jouer au football. Pour moi la faute de Théo (Valls) c'est jaune, pas rouge après 5 minutes de jeu, c'est sa première faute." Nîmes n'était pas favori contre Lyon c'est une évidence mais l'arbitre a bien aidé les hommes de Rudi Garcia avec le carton rouge sévère sorti pour Théo Valls dès la 5e minute de jeu. Puis Gaëtan Paquiez a lui aussi été expulsé en première période suite à deux cartons jaunes sortis en deux minutes (38e,40e).

La VAR très souvent en faveur des meilleurs clubs de la L1

Pablo Martinez :"La VAR fonctionne pas pour tous les clubs, jamais pour nous, il y avait une panne ce soir". Le numéro 4 nîmois ironise sur l'arbitrage mais c'est vrai que depuis le début de la saison, c'est toujours en faveur de l'adversaire de Nîmes : contre le PSG au Parc (penalty sifflé), contre Nice au Costières (penalty sifflé), à la Mosson contre Montpellier (penalty non sifflé) et ce vendredi soir face à Lyon (penalty litigieux sifflé et premier carton rouge sévère).

La saison est encore longue mais cela commence à faire beaucoup d'éléments négatifs depuis le début de la saison. RDV samedi 14 décembre pour la réception de Nantes à 20h. France Bleu Gard Lozère vous fera vivre ce match en direct et en intégralité.