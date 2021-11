Le Variétés Club de France dévoile son équipe pour le match à Sète

Le Variétés Club de France dévoile à France Bleu Hérault son équipe pour le match caritatif à Sète, organisé ce mercredi 17 novembre 2021 (19h). L'équipe de Jacques Vendroux, qui arrivera au Stade Louis Michel dès 16h30, sera composée de nombreuses stars du foot français, notamment le sélectionneur des Bleus, qui aura disputé la veille, en Finlande, le dernier match de qualification pour le prochain mondial :

Nicolas Douchez (1), Habib Beye (2, à confirmer), Laure Boulleau (3), Christian Karembeu (4), Mathieu Bodmer (5), Benoît Cheyrou (6), Didier Deschamps (7), Louis Saha (8), Sonny Anderson (9), Claude Puel (10, à confirmer), Robert Pirès (11), Alain Giresse (12), Smaïl Bouabdellah (13), Clément Chantôme (14), Dominique Rocheteau (15), Yann Olivier (16), Jean-Michel Guede (17), Christophe Pignol (18), Steve Savidan (19), Yohan Cabaye (20), Rudi Garcia (21, à confirmer), Vincent Magniez (22).

Des anciens de Sète et de Montpellier

D'autres grandes personnalités pourraient faire leur apparition, mais leur présence reste à confirmer. Il s'agit du seizième match de la saison, la 51ème, pour le Variétés Club de France, créé en 1971. Sa présence dans l'Hérault a été souhaitée par le FC Sète et son président Jean-François Gambetti, et rendue possible notamment par la société Axdis Pro, qui finance en partie la rencontre.

Le club héraultais a sélectionné plusieurs de ses anciens joueurs mais aussi du MHSC, dont il est partenaire : Vitorino Hilton, Frédéric Mendy, Souleymane Camara, Geoffrey Dernis, Christophe Rouve. Quelques footballeuses de l'équipe féminine sétoise auront aussi la chance de fouler la pelouse.

Cinq heures de direct sur France Bleu Hérault

France Bleu Hérault vous fait vivre l'événement. Le 16/19 s'installe au Stade Louis Michel, avec l'ensemble des personnalités à notre micro. Le match, dont le coup d'envoi sera donné à 19h, sera par ailleurs commenté en direct et en intégralité, par le duo Bertrand Queneutte et Benjamin Psaume, d'ordinaire au micro pour les matchs du Montpellier Hérault.

La billetterie est en ligne depuis plusieurs jours, avec des tickets à partir de 10 euros. Aucune jauge n'a été imposée, ce qui signifie que l'enceinte devrait faire le plein, mais le pass sanitaire est obligatoire.