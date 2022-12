La vente de billets pour le match entre l'AS Châtaigneraie et le FC Lorient est reportée

A cause d'un problème d'un livraison, les billets du match entre l'AS Châtaigneraie et le FC Lorient n'aura pas lieu ce jeudi. Normalement, il sera possible de se procurer ces tickets ce vendredi, pour ce duel en coupe de France qui doit se jouer à La Roche-sur-Yon.