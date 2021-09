La vente des produits dérivés reste une rentrée d'argent "marginale" pour Le Mans FC

Les ventes de maillots, écharpes, bonnets et autres posters permettent au Mans FC d'engranger chaque saison entre 50 et 100.000 euros. Des recettes marginales par rapport à son budget. Et si le club aimeraient les développer dans les années à venir, il a d'autres priorités pour le moment.

C'est un rituel, chaque début de saison, pour tous les clubs de foot. Ce mercredi, les joueurs, le staff, les salariés et les partenaires du Mans FC étaient réunis au MMArena afin de prendre la pose pour la photo officielle. Tiré en poster, ce cliché permettra de graver dans le marbre le souvenir et les visages de l'effectif pour cette saison 2021-2022. Et aux supporters de s'offrir le poster souvenir de cette saison lorsqu'il sera disponible à la boutique du club ou au stade.

"C'est comme le maillot, c'est un symbole fort. Donc c'est un des produits phares et de base d'un club de football", explique le président du Mans FC, Thierry Gomez, qui estime que le club génère chaque année "entre 50 et 100.000 euros de recettes" grâce aux produits dérivés, "en fonction des résultats, de la division ou d'un match de coupe comme celui du PSG." Pour ce match exceptionnel en décembre 2019, le club avait par exemple fait fabriquer 5.000 écharpes collectors qui étaient parties comme des petits pains.

Le "poster" que les fans pourront bientôt s'offrir en souvenir de cette saison. © Radio France - Ruddy Guilmin

Pourquoi pas une boutique ou un bar Le Mans FC à l'avenir ?

À l'échelle d'un budget de plusieurs millions d'euros (environ 4,5 millions l'an dernier), les recettes merchandising restent donc "marginales, concède Thierry Gomez, mais on vend déjà beaucoup comparativement à d'autres clubs de National." Au vu de son projet et de son ambition, le club devrait toutefois faire beaucoup mieux et réfléchit à la manière d'y parvenir : "Il y a déjà deux ou trois idées qui sont dans les tuyaux comme avoir une vraie boutique ou avoir un bar Le Mans FC qui soit un lieu de rencontre… On avancera dessus dès qu'on aura le temps."

Car bien qu'un président de club ne crache jamais sur des rentrées d'argent supplémentaire, celui du Mans FC a pour le moment deux autres priorités : retrouver au plus vite la Ligue 2 et remettre sur pied un centre de formation.