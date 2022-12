La venue de 500 supporters de Marseille à Montpellier encadrée

Alors que 18.000 spectateurs sont attendus à la Mosson, lundi soir, selon la préfecture, les autorités ont décidé d'encadrer le déplacement des supporters marseillais, pour cette rencontre. Elles s'appuient sur "un fort contentieux et une forte animosité entre les groupes de supporters depuis quelques années" et affirme que les rencontres entre l'OM et le MHSC "donnent systématiquement lieu à des tentatives d'affrontements ou à des affrontements violents entre les ultras des deux équipes ainsi qu'à des violences envers les forces de l'ordre".

La préfecture, dans un communiqué, énumère les différents incidents relevés depuis 2012 : dix, au total, et notamment le dernier, le 8 août 2021. Ce soir là, le match avait été arrêté à deux reprises, après des jets de projectiles et notamment une bouteille lancée dans le visage de Valentin Rongier.

500 supporters marseillais, uniquement en bus !

Ainsi, seuls 500 supporters marseillais sont autorisés à se déplacer, uniquement en bus. Ces derniers seront pris en charge par les forces de l'ordre à la barrière de péage de Baillargues, à 16h30.

La consommation et la vente à emporter d'alcool seront par ailleurs interdites aux abords du stade, entre 18h et 22h, ce lundi. Il sera par ailleurs interdit d'afficher les couleurs olympiennes en centre ville de Montpellier comme dans le quartier de la Paillade, autour du stade et dans le quartier Hôpitaux Facultés.

Des espaces où il ne sera pas possible d'utiliser des pétards, fumigènes, banderoles et drapeaux, comme à l'intérieur de l'enceinte, durant la partie.